Приоритетами НАТО в условиях роста угроз в ближайшем будущем являются отношения с Россией, конфликт на Украине, терроризм и кибератаки, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Главная задача для НАТО в том, чтобы приготовиться к серии вызовов и угроз одновременно. Мы не можем позволить себе роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или более напористой Россией. Мы должны ответить на все эти вызовы сразу», — сказал Й.Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

Россия, по словам генсека НАТО, является одной из причин необходимости увеличения военных расходов альянса.

«Сочетание более усиленной России, которая незаконно аннексировала Крым и которая дестабилизирует восток Украины, с террористической угрозой, — все это требует больше инвестиций», — объяснил Й.Столтенберг необходимость увеличения оборонных бюджетов стран НАТО.

«Наша сила в НАТО заключается в нашей способности меняться в мире, находящемся в постоянной эволюции. Причина иметь сильный атлантический альянс в том, чтобы поддерживать мир. В эпоху античного Рима говорили, что для того, чтобы был мир, надо быть готовым к войне (Si vis pacem, para bellum). Именно так поступает НАТО», — отметил генсек альянса.

«Наша первая обязанность и наша главная ответственность — в поддержании мира. Мы делаем это 70 лет. Мы продолжим это делать, опираясь на равновесие между принципом обороны и политическим диалогом», — добавил Й.Столтенберг.

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