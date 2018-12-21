Иранское торговое судно «Нарголь», которое в четверг начало тонуть в Каспийском море, удалось спасти, экипаж судна не пострадал, сообщает агентство ISNA со ссылкой на помощника губернатора шахрестана Астар Самана Сасанияна.

В четверг агентство ISNA сообщило, что иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало постепенно погружаться под воду. Как сообщало новостное агентство IRIB, инцидент произошел с судном под названием «Нарголь» у иранского порта Астара в Каспийском море, когда оно отплывало от причала, чтобы проследовать дальше в сторону Азербайджана.

«После аварии были развернуты команды по спасению и оказанию помощи военно-морских сил армии департамента провинции Гилян … после продолжительных усилий, корабль был спасен сегодня утром (пятница)», — приводит агентство слова Сасанияна.

По его словам, все члены экипажа «полностью здоровы», судно было на буксире доставлено в порт Астара.

Minval.az