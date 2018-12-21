Нидерланды не удовлетворены реакцией РФ по делу о крушении авиалайнера «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году и изучат возможность передачи этого дела в международный суд.

Об этом упоминается в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока в парламент, сообщает Интерфакс.

Напомним, что «Боинг-777», выполнявший рейс МН17, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Согласно письму Блока, Нидерланды и Австралия просили Россию официально связаться с властями этих стран по дипломатическим каналам, чтобы обсудить ее ответственность в интересах правосудия, жертв и их родственников.

«Спустя более чем полгода дипломатические контакты не привели к началу переговоров с Россией о ее ответственности за гибель рейса MH17», — утверждается в письме.

«Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время Кабмин Нидерландов будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации», — отмечает Блок.

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