Президент США Дональд Трамп перед принятием решения о выводе американских войск из Сирии провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, обещавшим ему, что Турция будет вести борьбу с террористической группировкой ИГ в САР, сообщает в пятницу газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

По словам источника газеты, Трамп спросил Эрдогана по телефону 14 декабря, сможет ли Турция очистить восток от Евфрата от остатков ИГ в случае ухода войск США из Сирии. Эрдоган еще раз подтвердил убежденность Турции в том, что формирования сирийских курдов не ведут подлинной борьбы с террористической группировкой, а используют это в качестве предлога для своих политических амбиций на востоке от реки Евфрат. По словам турецкого лидера, его страна может бороться против ИГ, как это было в 2016 году во время операции «Щит Евфрата» на северо-западе Сирии.

По данным источника газеты, Анкара была уведомлена о решении Трампа вывести войска США из Сирии 17 декабря. «Саудиты, израильтяне, европейцы и, конечно же, курды против вывода американских войск. Пентагон и другие части американского истеблишмента недовольны этим шагом», — заявил источник газеты, выразив скептицизм по поводу дальнейшего развития событий.

Турция до сих пор не выразила никакой официальной реакции на решение Трампа о выводе войск США из Сирии. Можно предположить, что турецкое правительство будет следовать выжидательной тактике, прежде чем пересмотреть позицию Турции в отношении Сирии и переоценить военную операцию на востоке Евфрата против сил самообороны сирийских курдов (YPG), отмечает газета.

Остаются нерешенными вопросы, будут ли в США изымать у YPG поставленное им американское оружие, и какие меры предпримет Вашингтон для предотвращения хаоса в регионе после вывода своих войск. Это требует дальнейших военных и политических переговоров между Турцией и США, пишет издание.

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности турецкой армии в течение нескольких ближайших дней начать военную операцию против террористической YPG к востоку от реки Евфрат.

Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдов на территории Сирии, передает РИА Новости.

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