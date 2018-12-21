Тегеран нацелен на расширение сотрудничества с Турцией в сфере энергетики и готов в полной мере обеспечить ее потребности в энергоресурсах в долгосрочной перспективе, заявил президент Ирана Хасан Роухани в выступлении на бизнес-форуме Турция-Иран в Анкаре.

Роухани находится в Турции с двухдневным визитом, он провел переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, под их председательством состоялся турецко-иранский Совет сотрудничества высшего уровня.

«Мы готовы в полной мере обеспечить потребности братской и соседской Турции в энергоресурсах в долгосрочной перспективе», — сказал иранский лидер, слова которого цитирует агентство Anadolu.

Роухани отметил, что Иран заинтересован в привлечении турецких инвестиций, в частности, в нефтехимическую отрасль страны. «Мы готовы создать всесторонние условия для турецких инвесторов, которые хотят осуществлять деятельность в различных отраслях экономики Ирана, в том числе в нефтехимическом секторе. Продукция, произведенная в результате этой деятельности, может экспортироваться как в Турцию, так и в третьи страны», — сказал президент Ирана.

Он подверг резкой критике санкционную политику США в отношении Ирана. «Мы оказались перед лицом жестокого и несправедливого эмбарго. Эти санкции являются угрозой для нас, могут нанести нам ущерб, сократить торговый оборот и ограничить связи. Однако, разработав хороший план, мы можем обернуть санкции себе на пользу», — отметил Роухани.

По его словам, Турция и Иран в противовес политике санкций должны прилагать усилия для еще большего укрепления связей между двумя странами. «Наши экономики должны быть максимально переплетены, превратиться в единое целое, чтобы никто и никогда, никакие акты и давление не смогли ослабить их. Мы готовы к этому. Уверен, что к этому готовы и мой дорогой брат, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и турецкое государство», — заявил Роухани. Он добавил, что страны региона никогда не допустят, чтобы «внешние силы» принимали решения об их будущем.

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