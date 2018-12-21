Соединенные Штаты намерены закрыть свою военную базу в Сирии в районе населенного пункта Эт-Танф. Об этом сообщил в четверг интернет-ресурс BuzzFeed со ссылкой на представителей так называемой вооруженной сирийской оппозиции, подготовку которой американские инструкторы проводят на территории базы.

Военная база располагается в одном из ключевых районов региона у стыка границ Сирии, Ирака и Иордании.

Ранее российская сторона призывала США вывести свои войска из 55-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф и передать контроль над этой территорией сирийскому правительству.

Minval.az