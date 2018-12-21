Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку.

Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил у себя в твиттере.

По словам президента, глава Пентагона покинет пост в конце февраля 2019 года. Мэттис проработал в администрации Трампа два года.

«За время пребывания Джима в должности был достигнут огромный прогресс…Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие государства оплатить их военные обязательства», — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что новый министр обороны будет назван «в ближайшее время».

Мэттис направил Трампу письмо с прошением об отставке. Текст письма опубликовал The Hill.

В тексте письма, в частности, говорится, что у Трампа «есть право» работать с «министром обороны, который разделяет его взгляды».

Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть «недвусмысленными» в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают «увеличивающееся напряжение», в том числе с Китаем и Россией.

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