Девятый по счету человек погиб во Франции во время манифестаций «желтых жилетов». Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала BFM министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает ТАСС.

По данным агентства France Presse, погибшему был 61 год. Инцидент произошел в четверг утром в тот момент, когда грузовик с прицепом пытался объехать фуру, остановившуюся на шоссе поблизости от бензоколонки. Манифестант неожиданно вышел из-за машины на дорогу и был сбит грузовиком. По данным полиции, совершивший наезд шофер задержан и помещен по стражу.

«Данная манифестация проводилась на одном из перекрестков дороги близ города Ажан (департамент Лот и Гаронна) в нарушение всех правил безопасности», — подчеркнул министр.

Инциденты со смертельным исходом стали происходить с самого начала протестов «желтых жилетов» в середине ноября. Большинство из них связаны с ДТП, происходящими, когда манифестанты перекрывают или ограничивают движение на автодорогах и перекрестках. Одна пожилая женщина погибла, когда в ее комнату во время проходящей рядом манифестации влетела и взорвалась граната со слезоточивым газом.

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