Президент США Дональд Трамп заявил, что борьбой с террористической группировкой «Исламское государство» должны в первую очередь заниматься Россия, Иран и Сирия, так как они являются ее врагами в силу своей географической близости к региону.

Об этом американский лидер написал в четверг на своей личной странице в Twitter, комментируя свой приказ о выводе американских войск из Сирии.

«Уход из Сирии не был сюрпризом. Я вел кампанию в поддержку этого в течение нескольких лет, и шесть месяцев назад, когда я совершенно публично заявил о желании предпринять такой шаг, я согласился с тем, чтобы остаться дольше», — написал лидер США.

«Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами ИГ, — добавил Трамп. — <…> Пришло время вернуться домой и восстановиться. Сделаем Америку великой снова!»

Minval.az