Анкара продолжит сотрудничество с Тегераном, несмотря на введенные США санкции против Ирана.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хасаном Роухани, который находится в Турции с визитом.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе и восстанавливает все санкции против Ирана.

«В то время как на Иран пытаются наложить санкции, этот визит имеет особое значение. С участием РФ и Ирана мы начали астанинский процесс по Сирии, верим, что он принесет мир в регион. Выход США из атомного соглашения не находим правильным. Это решение повышает риски для ситуации в регионе, мы не поддерживаем его. Продолжим быть рядом с Ираном в то время, когда против него принимают несправедливые решения», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что целью Турции и Ирана является довести торговый оборот с 11 миллиардов до 30 миллиардов долларов. «У нас хорошее сотрудничество в области безопасности, и мы не позволим его нарушить», — сказал Эрдоган.

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