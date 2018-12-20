При организационной поддержке Федерации конного спорта Азербайджана карабахские скакуны выступят в Международном конном шоу «Олимпия» в Лондоне.

Как сообщили в пресс-службе Федерации, карабахские скакуны подготовили представление под названием «Страна огней Азербайджан и Карабахский скакун». В представлении заняты 12 скакунов и наездников.

Цель этого представления – довести до глобальной аудитории культурное наследие Азербайджана. Великолепная шоу-программа, представленная карабахскими скакунами 10-13 мая текущего года в мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею Королевского Виндзорского конного шоу и ко дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II, были встречены с большим энтузиазмом. Именно по этой причине азербайджанская делегация была вновь приглашена для участия в Международном конном шоу «Олимпия» в Лондоне.

Кроме того, 19 декабря состоялось открытие статуи карабахского коня по кличке «Алхан», подаренной Федерацией конного спорта Азербайджана ко дню рождения королевы Елизаветы II. Открытые состоялось во дворце Хэмптон-Корт.

В открытии статуи принимали участие президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев, руководитель дворца Лорд Вести и другие официальные лица.

Президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев отметил, что благодаря поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева в последние годы возрос престиж карабахских лошадей во всем мире, что сотрудничество в конной сфере между Азербайджаном и Великобританией внесло серьезный вклад в мировое коневодство, а также выразил удовлетворение еще большим расширением этих связей.

Minval.az