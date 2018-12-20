Французская компания Alstom доставила в Азербайджан первый из 40 грузовых локомотивов Prima T8 AZ8A, предусмотренных контрактом с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), которые будут работать на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Локомотив был доставлен на станцию Баладжары в Баку после отправки из Астаны седьмого декабря. В течение нескольких месяцев Alstom будет проводить валидационные испытания инфраструктуры железных дорог Азербайджана.

«Мы рады оставаться стратегическим партнером «Азербайджанских железных дорог» и доставить первый грузовой локомотив в Азербайджан, который поможет удовлетворить растущую потребность в грузовых перевозках в стране», – сказал Бернар Пелль, управляющий директор французской компании в Западной и Центральной Азии.

Напомним, что ранее компания Alstom представила свой первый грузовой электровоз Prima T8 AZ8A для АЖД. Презентация локомотива состоялась на электровозосборочном заводе (ЭКЗ), расположенном на территории Специальной экономической зоны «Астана» в Казахстане.

Первый локомотив AZ8A стал частью контракта, подписанного ЭКЗ с «Азербайджанскими железными дорогами» в 2014 году и предусматривающего поставку 50 локомотивов, включая 10 пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A.

AZ8A — это тяжелый грузовой локомотив из серии Prima T8, за основу которого взят локомотив KZ8A, в настоящее время эксплуатирующийся в Казахстане. AZ8A разработан для эксплуатации при температуре от -25 до 50 градусов Цельсия.

Локомотив разработан согласно специфическим техническим требованиям, представленным компанией АЖД, а также соответствует ГОСТ и ТУ. Восьмиосный Prima T8 является одним из самых мощных электровозов в мире. Этот локомотив состоит из двух секций и способен тянуть состав до 9000 тонн, развивая скорость до 120 километров в час, с мощностью установленного двигателя 8,8 мегаватта.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

Minval.az