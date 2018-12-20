Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж выдвинула обвинения в коррупции в отношении президента страны Мишела Темера. Об этом 19 декабря сообщилновостной сайт G1.

По версии следствия, в 2017 году якобы в обмен на вознаграждение Темер издал указ, который упростил нормы управления портами страны. В результате два контракта на порты продлили до 70 лет. В коррупционной схеме участвовало еще десять человек, в том числе бывший помощник президента Родриго Роша.

В заявлении администрации президента сообщили, что Темер предоставит доказательства того, что никаких нарушений закона не было.

Поскольку речь идет о президенте страны, то судебный процесс начнется только после одобрения национального парламента. При этом срок полномочий Темера истекает уже 1 января 2019 года, поэтому депутаты, скорее всего, не успеют рассмотреть обвинения в его адрес.

В этом случае президент потеряет свои привилегии, а его дело будет рассматривать суд нижестоящей инстанции. Додж настаивает на том, чтобы Темера осудили за коррупционное преступлениеи отмывание денег.

Как сообщает сайт, федеральная полиция Бразилии проинформировала федеральный Верховный суд (STF) о найденных доказательствах еще в октябре. После этого STF начал еще одно расследование по требованию тогдашнего генерального прокурора республики Родриго Жано.

Minval.az