В соответствии с распоряжениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назначены 25 глав турецких дипмиссий за рубежом.

Четыре соответствующих распоряжения за подписью главы государства опубликованы в четверг, 20 декабря, в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.

В числе прочих сменились главы турецких дипмиссий в России, Украине и Узбекистане.

Новым послом Турецкой Республики в Российской Федерации назначен руководитель департамента МИД по консульским вопросам Мехмет Самсар. Он сменит на этом посту Гусейна Лапиза Дириоза.

Турецкое посольство в Киеве возглавит заместитель главы департамента МИД по Восточной Европе Ягмур Ахмет Гюльдере. Он сменит на этом посту Йонета Джана Тезеля.

Послом Турции в Узбекистане назначен Мехмет Сурея Эр, ранее занимавший пост заместителя директора Агентства по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TİKA). Он сменит на этом посту Ахмета Башара Шена.

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