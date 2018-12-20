Албанские власти объявили о высылке из страны посла Ирана и еще одного из дипломатов, обвинив их в попытках «подорвать национальную безопасность» Албании.

Это решение приветствовал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Премьер-министр (Албании) Эди Рама только что выслал иранского посла, что является сигналом для лидеров Ирана о том, что осуществляемая ими поддержка терроризма нетерпима», — написал он в твиттере.

Чиновник добавил: «Мы поддерживаем премьер-министра Раму и весь албанский народ, которые противостоят безрассудному поведению Ирана в Европе и по всему миру».

Minval.az