Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам пришло время возвращаться на родину, поскольку страна одержала историческую победу над террористами «Исламского государства» (ИГ) в Сирии.
Как передает Газета.ру, видеообращение американского лидера было опубликовано в его твиттере.
По его словам, за время сирийской операции войска США по-настоящему подняли уровень боевых навыков, благодаря чему победа над ИГ оказалась возможной.
«Мы побили их, побили очень сильно, мы отвоевали территорию, и теперь настало время нашим войскам вернуться домой», — сказал Трамп.
Он также упомянул солдат, которые «сражались за свою страну», но были убиты боевиками, и назвал их героями.
Трамп заявил, что семьи военнослужащих должны быть счастливы и горды за солдат, которые сделали «столько добра для стольких людей».
Ранее Белый дом подтвердил вывод военных из Сирии и заявил о «переходе к следующему этапу этой кампании».