Папа римский Франциск заявил, что истинная цель Рождества не заключается в обмене подарками, и призвал не превращать этот праздник в «фешенебельное событие», сообщает онлайн-портал «Ватикан ньюс».

В ходе всеобщей аудиенции в среду он сказал, что «реклама говорит нам дарить друг другу все больше и больше новых подарков». «Но в чем заключается то празднование, которого ждет от нас Бог?» — задался вопросом понтифик.

По его словам, «Рождество заключается в том, чтобы услышать безмолвный голос Бога». «Я прошу вас, давайте не будем превращать Рождество в фешенебельное событие», — отметил папа.

Он также напомнил историю праздника и пожелал всем счастливого Рождества.

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