Планы Турции по приобретению у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не изменятся после того, как власти США выдали разрешение по поставку Анкаре американских ЗРК Patriot.

Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве Турции.

Турецкий правительственный источник сообщил, что Анкара планирует приобрести как российские ЗРК С-400, так и американские комплексы Patriot. Турция намерена закупить американские ЗРК в готовом для применения состоянии, чтобы в срочном порядке защититься от угрозы ракетных обстрелов, заявил собеседник агентства.

Minval.az