Компании Google и Facebook согласились выплатить в общей сложности $455 тыс. для урегулирования претензий властей штата Вашингтон, касающихся сбора информации о политической агитации в интернете.

Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении генпрокурора штата Боба Фергюсона.

Как следует из документа, Google выплатит $217 тыс., а Facebook — $238 тыс. Генпрокурор штата пояснил, что в июне к компаниям были поданы судебные иски, их обвинили в несоблюдении законов штата, предписывающих собирать, хранить и публиковать информацию о тех, кто заказывает размещение политической рекламы на интернет- ресурсах. Google и Facebook якобы не делали этого по крайней мере с 2013 года.

«Будь вы газетой в небольшом городе или крупной корпорацией, законы Вашингтона о раскрытии информации о политической рекламе распространяются на всех», — подчеркнул Фергюсон. В его заявлении приводятся данные, согласно которым в течение последнего десятилетия в штате Вашингтон кандидаты на выборах различного уровня и политические комитеты за размещение агитационных материалов в интернете заплатили Google $1,5 млн, а Facebook — $5,1 млн. При этом, компании якобы не смогли представить исчерпывающей информации о том, от кого поступили средства.

Компания Google, как отмечается в заявлении, в свете произошедшего прекратила размещать агитационные материалы, касающиеся выборов в штате Вашингтон. При этом, согласно условиям договоренности, обеим корпорациям не пришлось в официальном порядке признавать, что они нарушили закон.

Представитель Facebook Бет Готье заявила агентству Associated Press, что компания удовлетворена урегулирование дела. «Мы активно работаем над обеспечением неприкосновенности выборов и предотвращением иностранного вмешательства», — отметила она, подтвердив, что компания намерена впредь следовать правилам штата. Со стороны Google комментариев не поступало.

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