Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами ливни, прогнозируется порывистый юго-восточный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 5-7, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 85-95 процентов.

В западных районах Азербайджана днем преимущественно без осадков. В восточных районах, а вечером уже и в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах — снег, местами сильный. В отдельных местах туман. Восточный ветер местами усилится.

Ночью — 2-5, днем — 7-10 градусов тепла, в горах ночью — 3-8 градусов мороза, днем — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Minval.az