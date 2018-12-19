18 декабря Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал свой ежегодный рейтинг гендерного равенства, в котором оценивалось равенство мужчин и женщин в разных странах мира по ряду социальных, политических и экономических параметров.

Среди критериев по оценке гендерного равенства эксперты ВЭФ упоминают долю работающих женщин в общем работающем населении страны, долю женщин среди топ-менеджеров, участие женщин в политике, доступ к услугам образования и здравоохранения, условия оплаты труда.

ВЭФ отметил, что, несмотря на небольшое улучшение по сравнению с прошлым годом, в целом по миру ситуация остается весьма далекой от идеала. Если учитывать текущие темпы улучшения условий жизни и работы женщин, то в целом по миру гендерное равенство наступит не ранее чем через 108 лет, а по одному из компонентов — экономическому — через 202 года. В рейтинге участвует 149 стран. Первые места, как и в прошлом рейтинге, занимают скандинавские страны — Исландия, Норвегия, Швеция, а также Финляндия.

Россия находится в середине рейтинга — на 75-м месте. Это ниже таких стран, как Франция (12-е место), Германия (14-е место), Великобритания (15-е место) и США (51-е место), но выше Чехии (82-е место), Китая (103-е место) и Японии (110-е место).

Азербайджан занял 97-е место, Армения — 98, Грузия — 99, Турция — 130-е место, Иран — 142.

Согласно докладу, равноправие в мире между мужчинами и женщинами может наступить через 108 лет.

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