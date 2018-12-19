Арестован бывший шурин начальника Главного управления полиции на транспорте министерства внутренних дел, генерала-майора Эмина Шекинского — Фарид Юсуб.

Как сообщает Report, объявленный в международный розыск по линии Интерпола Ф.Юсуб был задержан в зарубежной стране и передан Азербайджану.

Ему выдвинуты обвинения по статьям 177.3.2 (кража с причинением крупного ущерба), 320.1 (подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР.

Предварительное следствие по уголовному делу Ф.Юсуба уже завершено и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Джавида Гусейнова.

Дата подготовительного заседания суда будет определена в ближайшее время.

Э.Шекинский проходит по делу потерпевшим.

Отметим, что Гюльнара Шекинская обвиняется в краже из квартиры бывшего супруга Эмина Шекинского 60 тыс. манатов. Г. Шекинская вместе с дочерьми Гамидой, Марьям, Надией и Джавахир незаконно пересекли госграницу.

Панах Дадашев, Намик Джамалов, Рагуб Исбендияров, Зейнаб Джафарова, Шафига Багирова, Сачлы Гасанова, Парвин Дадашев, Равана Дадашева, Таир Гусейнов, Гюнель Гусейнова, Адем Искендеров и Аннаб Искендеров обвиняются в оказании им помощи. Уголовные дела этих лиц были рассмотрены в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Проходящие по уголовному делу Г. Шекинская, ее брат Фарид Юсуб и глава Миграционного центра Азербайджана Аловсат Алиев были объявлены в розыск.

Minval.az