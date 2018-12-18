Президент США Дональд Трамп обвинил компании Facebook, Twitter и Google в том, что они необъективны по отношению к нему и продвигают интересы представителей Демократической партии.

«Facebook, Twitter и Google настолько пристрастны в пользу демократов, это смешно! Twitter, кстати, стал еще больше мешать людям присоединиться к @realDonaldTrump (аккаунт Трампа). Они удалили многих пользователей и значительно снизили уровень и скорость прироста (подписчиков). Они признали это и ничего не сделали!» – написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.

Minval.az