Бывший профессор Хорхе да Сильвейра, его жена Изабель Пирес и любовница Бруна Кристина Оливейра были арестованы в апреле 2012 года в городе Гараньюнс на северо-востоке Бразилии. Преступное трио подозревали в убийствах, но во время следствия вскрылись страшные подробности их деяний.

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