Новые автомобили в Евросоюзе должны сократить выбросы углекислого газа на 15% к 2025 году и на 37,5% — к 2030-му по сравнению с уровнем 2021-го года.

Решение принято представителями Еврокомиссии, Европарламента и стран-участниц ЕС после девятичасовых переговоров в Брюсселе, сообщает Reuters.

У микроавтобусов выбросы двуокиси углерода также должны быть снижены на 15% к 2025-му и на 31% — к 2030-му году.

Принятые ограничения являются компромиссом между предлагаемыми 40% и 35%, считают эксперты Reuters.

«Это важный сигнал в нашей борьбе с изменением климата», — сказала министр устойчивого развития Австрии Элизабет Кестингер.

Новый закон означает, что к 2030 году около трети новых автомобилей в ЕС будут электрическими или водородными, отметил директор по чистым транспортным средствам Грег Арчер.

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