18 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Научно-исследовательском институте медицинской реабилитации Министерства здравоохранения в Баку после капитальной реконструкции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что в этом здании в 1934 году размещался Институт бальнеофизиотерапии при Управлении здравоохранения города Баку. Спустя два года на базе данного института был создан Азербайджанский государственный институт курортологии и физиотерапии. В 1988 году этот институт был объединен с проблемной лабораторией в городе Нафталан и назван Научно-исследовательским институтом медицинской реабилитации и лечения природными факторами. В 1999 году название данного медицинского учреждения в соответствии с профилем и деятельностью было переименовано на Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации.

Научное обоснование всех санаторных и курортных учреждений в Азербайджане, лечение в них проводится на основе научно-методических рекомендаций, разработанных данным институтом. В Институте функционируют консультативная поликлиника, стационарное отделение, отделения диагностических исследований и физиотерапии. В стационаре медицинского учреждения будут созданы отделения терапии, артрологии и неврологии. В отделении диагностических исследований созданы 3 лаборатории. В лабораториях клинической иммунологии, клинической нейрофизиологии и биохимической лаборатории установлено самое современное оборудование, которое создает всестороннюю возможность для проведения в короткие сроки качественных лабораторных исследований. К лечебным отделениям относятся отделения лечения нафталанской нефтью, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также кабинет лечебной физкультуры. Кабинеты офтальмологии, стоматологии, терапии, УЗИ, ЭКГ, бальнеологической ванны и другие кабинеты в Научно-исследовательском институте медицинской реабилитации оснащены современным медицинским оборудованием.

В научном отделении института работают 43 научных работника, в клиническом отделении – 43 врача, 76 медицинских сестер и 118 других работников, в целом, 280 человек. 20 сотрудников являются докторами философии, 3 – докторами медицинских наук, 2 – профессорами, 1 – профессором, заслуженным деятелем науки, членом-корреспондентом НАНА.

Создание в последние годы современных медицинских учреждений, реконструкция на высоком уровне существующих оздоровительных учреждений являются важной составной частью реализуемых под руководством президента Ильхама Алиева проектов по усовершенствованию системы здравоохранения, укреплению ее материально-технической базы. Сегодня в результате последовательных реформ, проводимых в системе здравоохранения, эта сфера вступила в новый, современный этап. Создание подобных современных учреждений здравоохранения, в первую очередь, направлено на сохранение и восстановление здоровья граждан, построение лечебно-диагностической работы на высоком уровне.

Затем президент Ильхам Алиев встретился с коллективом учреждения.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за проводимую работу по модернизации системы здравоохранения

В заключение было сделано фото на память.

Minval.az