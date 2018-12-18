Племянник Фетхуллаха Гюлена Салман Гюлен приговорен турецким судом к 7,5 года тюремного заключения, сообщает газета Milliyet во вторник.

Отмечается, что родственник Гюлена был приговорен к лишению свободы за «членство в вооруженной террористической организации».

Салман Гюлен был задержан в Анкаре в декабре 2017 года в ходе операции в Анкаре против членов организации Гюлена (FETO). В феврале того же года в провинции Маниса на западе Турции был арестован еще один племянник Гюлена с инициалами M.A.S, а в октябре 2016 году в городе Измир на западе страны был задержан брат Фетхуллаха Гюлена — Кутбеттин Гюлен.

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