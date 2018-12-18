Число погибших журналистов в 2018 году в мире составило 80 человек, что на 15 больше, чем годом ранее.

Это следует из доклада международной организации «Репортеры без границ», опубликованного во вторник на ее официальном сайте.

«В 2018 году 80 журналистов были убиты, 348 представителей СМИ были задержаны в связи с профессиональной деятельностью, а 60 удерживаются в заложниках», — говорится в докладе. При этом также отмечается, что в нынешнем году трое пропали без вести.

Наиболее резонансными стали убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве королевства в Стамбуле в октябре и февральское заказное убийство репортера издания Aktuality.sk Яна Куциака.

В докладе упоминаются также российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые были убиты в конце июля в Центральноафриканской республике, куда приехали для работы над документальным фильмом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и направил в африканскую страну следственную группу.

По мнению экспертов организации, наиболее опасными странами для работников СМИ в этом году стали Афганистан (15 погибших), Сирия (11 погибших) и Мексика (девять погибших). В рейтинге неблагополучных стран оказались и США после того, как в конце июня этого года американец открыл стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд), убив пять журналистов.

Minval.az