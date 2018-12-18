19 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром и днем местами морось, вечером дожди. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 85-95 процентов.

В районах Азербайджана завтра без осадков, однако, вечером и ночью в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди, местами туман, ветер восточный.

Ночью 1-5, днем 7-10 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-4 градуса тепла.

Minval.az