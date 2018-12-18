В Дипломатической академии Королевства Испании состоялась церемония награждения новых почетных академиков. В мероприятии приняли участие исполнительный президент Академии Сантьяго Вело де Антело, члены правления, высокопоставленные лица Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Испания, послы Испании в зарубежных странах, руководители дипломатических представительств, аккредитованных в этой стране, и другие известные лица.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, академия, учрежденная по инициативе и усилиями послов Испании в зарубежных странах и министров иностранных дел Королевства, является одной из авторитетных структур в сфере дипломатии и международных отношений.

Открывший церемонию исполнительный президент Академии Сантьяго Вело де Антело сказал, что академия учредила для послов Испании в зарубежных странах, а также руководителей дипломатических представительств, аккредитованных в Королевстве, самое высокое звание почетного академика. С.Вело де Антело отметил, что главным критерием получения этого звания является вклад, внесенный послом зарубежной страны в развитие двусторонних связей.

Звания почетного академика удостоились послы четырех стран, аккредитованных в Испании, – Азербайджана, Австрии, Румынии, Экваториальной Гвинеи.

С.Вело де Антело в своем выступлении особо подчеркнул, что успехи, достигнутые в Азербайджане на фоне всесторонего развития, служат дальнейшему укреплению отношений между Испанией и Азербайджаном.

Посол Азербайджана в Королевстве Испания Анар Магеррамов выразил благодарность исполнительному президенту и членам правления Дипломатической академии за звание почетного академика, отметив, что в соответствии со стратегией, определенной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, связи между двумя странами сегодня развиваются по восходящей.

В заключение послам, удостоенным высокого звания, были вручены почетные дипломы и нагрудные знаки Дипломатической академии Королевства Испания.

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