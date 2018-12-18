Министерство экологии и природных ресурсов на основании жалобы местных жителей о вредных выбросах в атмосферу проверили деятельность плавильного цеха, расположенного в жилом массиве Туг в Сумгайыте, сообщает во вторник Trend со службой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации, анализы проб воздуха, взятых в ходе мониторинга, показали, что количество вредных веществ в атмосфере на территории превышает допустимые нормы.

По факту в отношении начальника цеха, принадлежащего ООО GurCel, Амиля Сулейманова был составлен протокол и выписан штраф на сумму трех тысяч манатов.

Для предотвращения выбросов в атмосферу вредных веществ владельцу цеха было вручено предписание о необходимости оборудовать цех современными очистительными установками.

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