Более тысячи граждан КНДР бежали в 2018 году в Южную Корею.

Как передает ТАСС, такие данные распространило во вторник министерство объединения Республики Корея.

По его оценкам, точное число перебежчиков в период с января по ноябрь составило 1042 человека. Эта цифра практически совпадает с показателем прошлого год, когда на Юг бежали 1045 человек.

«После прихода в Северной Корее к власти Ким Чен Ына ежегодно в Южную Корею сбегают от одной до полутора тысяч человек», — отмечает ведомство. Число северокорейских перебежчиков достигло максимума в почти три тысячи в 2009 году, но с 2014 года оно не превышало 1,5 тыс. человек.

В основном беженцы переходят из КНДР в Китай через слабо охраняемую границу, и уже оттуда ищут возможность через третьи страны уехать в Республику Корея в поисках лучшей жизни. КНР не предоставляет им убежище или статус беженца, в случае задержания перебежчиков депортируют на родину.

Minval.az