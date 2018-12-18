Вашингтон полагает, что власти самопровозглашенного Косова имеют право на формирование полноценной армии, но рекомендуют им и Белграду нормализовать отношения.

Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник политический координатор постоянного представительства США при ООН Родни Хантер на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«США подтверждают свою поддержку постепенному, прозрачному переходу к профессиональным, многонациональным, взаимодействующим с НАТО силам, которые служат всем [этническим] общинам Косово и представляют их», — прокомментировал Хантер решение властей в Приштине о формировании армии на основе сил безопасности. По мнению представителя США, данные шаги «полностью согласуются с резолюцией 1244», принятой 10 июня 1999 года и обозначившей основные принципы урегулирования косовского кризиса.

«Мы призываем власти Косова продолжить тесное сотрудничество с союзниками в НАТО и партнерами с целью взаимодействия с группами меньшинств в настоящий момент и в течение предстоящих лет, во время которых будет продолжаться данный процесс, — добавил Хантер, отметив, что Вашингтон ожидает от властей в Приштине «выполнение всех обязательств относительно передвижения военнослужащих». Как напомнил Хантер, это относится, в частности, к тому, что для «любых операций в северной части Косова необходима консультация» с командующим международных сил безопасности под эгидой НАТО.

«В конечном счете безопасность Косова будет лучше всего обеспечена нормализацией отношений с Сербией», — отметил Хантер, призвав обе стороны к «незамедлительным шагам с целью снижения напряженности». «Диалог должен быть приоритетом для обеих государств, — добавил он. — Мы призываем обе стороны отказаться от любых барьеров и избегать провокационных действий, которые не позволяют вернуться за стол переговоров и достичь всеобъемлющего соглашения о нормализации [отношений]».

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