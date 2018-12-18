Соединенные Штаты не обладают возможностями для защиты от гиперзвукового оружия, разработку которого ведут Россия и Китай.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News, такой вывод содержится в докладеглавного контрольно-ревизионного органа Конгресса США — Управления по подотчетности правительства.

«Китай и Россия ведут работы по созданию гиперзвукового оружия, поскольку его скорость, высота действия и маневренность позволяют обойти большинство систем противоракетной обороны, и оно может применяться для усиления возможностей нанесения ударов большой дальности с использованием как обычного, так и ядерного вооружения. Мер противодействия этому сейчас нет», — говорится в отчете.

В ноябре об отсутствии у США как средств защиты от гиперзвуковых вооружений, так и собственных подобных оперативно развернутых ударных систем говорил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что разработка гиперзвукового оружия и средств защиты от него стали для вооруженных сил США на данном этапе главным приоритетом. При этом глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отмечал, что Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки гиперзвукового оружия. В октябре первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан сообщил о том, что Соединенные Штаты активно работают над созданием гиперзвуковых вооружений и начнут проводить их испытания быстрее, чем того можно было ожидать.

США обнародовали впервые за 10 лет несекретную версию своей новой Стратегии национальной обороны (СНО) 19 января. Как подчеркнул тогда министр обороны США Джеймс Мэттис, новая СНО сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем.

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