По итогам января-ноября 2018 года число граждан Турции, посетивших Азербайджан посредством Службы занятости Турции (İŞKUR) с целью поиска работы, сократилось на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщили Trend в главном управлении İŞKUR.

Как отметили в İŞKUR, за указанный период при поддержке Службы в Азербайджан прибыли 28 граждан Турции.

В госоргане также отметили, что в ноябре 2018 года посредством İŞKUR в Азербайджан прибыли два гражданина Турции.

«В ноябре 2018 года посредством Службы занятости Турции за рубеж отправились 2 122 граждан страны, сказали в организации.

В госоргане отметили, что по итогам 11 месяцев 2018 года посредством İŞKUR за рубеж отправились 22 285 граждан Турции, что на 19,64 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

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