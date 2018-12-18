Президент США Дональд Трамп не давал обязательств экстрадировать из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на полях саммита Группы двадцати в Аргентине. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

«На встрече с президентом Эрдоганом на G20 президент [Трамп] не давал обязательства экстрадировать Фетхуллаха Гюлена», — заявил он.

В воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Трамп уведомил Эрдогана, что американская сторона рассматривает возможность экстрадиции Гюлена. По его словам, «ФБР проводит расследование касательно того, как организация Гюлена уклонялась в США от налогов».

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