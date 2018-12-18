Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла Глобальный договор о беженцах.

За него проголосовала 181 страна, две были против, три воздержались, сообщает РИА Новости.

Глобальный договор о беженцах, который появился в развитие Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах от 2016 года, призван ослабить нагрузку на принимающие страны и улучшить способность беженцев обеспечивать самих себя.

Кроме того, документ предусматривает содействие созданию в странах происхождения беженцев условий для безопасного и достойного возвращения.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в связи с принятием документа отметил, что «за 34 года работы с беженцами стал свидетелем самых больших усилий по широкому распределению ответственности за беженцев».

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