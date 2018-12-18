В качестве одного из наказаний за незаконное убийство нескольких сотен оленей американский суд заставил браконьера ежемесячно пересматривать фильм «Бэмби», пока он находится в заключении, передает Fox News.

Дэвид Берри-младший был одним из трех мужчин, осужденных за убийство нескольких сотен животных. Браконьер из Миссури отрубал головы оленям, оставляя их тела. После признания вины, 29-летний задержанный был приговорен к одному году лишения свободы в округе Лоуренс и 120 дням тюремного заключения в соседнем округе из-за нарушения условного наказания за совершение тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия.

Департамент охраны природы США уже назвал дело одним из «крупнейших, связанных с незаконным убийством оленей».

Теперь браконьер должен ежемесячно пересматривать «Бэмби», пока он остается в тюрьме, говорится в судебном заключении.

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