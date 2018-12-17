Воевавший в Сирии и Ираке генерал Революционной гвардии Годратолла Мансури случайно застрелился, когда чистил оружие, сообщают израильские СМИ со ссылкой на веб-сайт Стражей Исламской революции.

Как сообщает YnetNews со ссылкой на отчет на сайте, генерал случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета.

Мансури был ветераном ирано-иракской войны 1980-х годов и «защитником святыни». С 2014 года Мансури был региональным командующим сухопутных войск гвардии в северо-восточном городе Мешхед, примерно в 900 км к востоку от Тегерана.

Minval.az