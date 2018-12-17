Вооруженные силы Турции завершили подготовку к возможной операции в Сирии, которая может начаться в любой момент. Об этом сообщил в понедельник президент республики Тайип Эрдоган в ходе выступления в Конье, трансляцию которого вел телеканал NTV.

«Мы можем начать [операцию] в Сирии в любой момент. Наша бравая армия завершила подготовительные работы», — сказал он.

Кроме того, по словам Эрдогана, президент США Дональд Трамп позитивно отреагировал на возможность проведения Турцией операции к востоку от реки Евфрат в Сирии».

«Мы общались с Трампом, необходимо вывести этих террористов с востока Евфрата. Раз уж мы с Соединенными Штатами являемся стратегическими партнерами, то нам нужно сделать то, что требуется», — сказал он.

Турецкий лидер также напомнил о готовности Анкары «заставить [курдские формирования] отступить в районы от реки Евфрат», сообщает ТАСС. По словам Эрдогана, «действия этих террористов беспокоят Турцию».

Minval.az