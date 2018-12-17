Участники похоронной процессии в Аргентине услышали из гроба звуки, похожие на стоны. Церемонию пришлось прервать, чтобы доставить тело в больницу, передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в столице страны Буэнос-Айресе 12 декабря. Родственники везли тело 65-летней женщины к кладбищу, когда услышали стук и нечто вроде сдавленных криков из гроба. Они немедленно попросили водителя отправиться в больницу, чтобы проверить, не жива ли аргентинка.

Доктора осмотрели тело женщины и пришли к выводу, что она мертва уже как минимум сутки.

Работники ритуального агентства предположили, что звук, который слышали сидевшие в катафалке, мог быть вызван выходом газов из трупа через трахею.

Minval.az