Пополнение баланса NFC SMART-карт газовых счетчиков производственного объединения «Азеригаз» стала доступна в платежных терминалах MilliÖN, сказала Trend в понедельник глава отдела по работе с клиентами компании Komtec (технический центр по установке и сервисной поддержке платежных терминалов MilliÖN) Ульвия Эфендиева.

По словам Эфендиевой, опция загрузки SMART-карт новых газовых счетчиков в настоящее время доступна в 45 платежных терминалах установленных в Баку и районах Азербайджана.

«До конца недели число терминалов с функцией загрузки NFC SMART-карт будет увеличено до 130-ти единиц, постепенно их число будет увеличиваться. Пользователям также доступна опция восстановления карт», — сказала Эфендиева.

Minval.az