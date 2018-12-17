18 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами проливные, ветер северо-восточный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 4-6, днем — 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность — 85-95 процентов.

В районах Азербайджана временами дождь, в горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами сильный. В отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью — 2-5, днем — 5-8 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов мороза, днем — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Minval.az