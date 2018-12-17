Правительство ФРГ согласилось выплатить разовые компенсации евреям, которые были эвакуированы из нацистской Германии в детском возрасте и больше никогда не видели своих родителей.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организацию Клеймс Конференс, которая занимается материальными претензиями евреев к Германии.

Отмечается, что размер компенсации составит €2,5 тыс. Эта сумма будет выплачена евреям, которых перед началом Второй мировой войны эвакуировали из Германии, Австрии, Чехословакии, Польши в Великобританию (операция «Киндертранспорт»).

По данным Клеймс Конференс, на сегодняшний день в живых остались около 1 тыс. эвакуированных, половина из них до сих пор проживают в Великобритании. «Выплаты представляются символическим признанием их страданий», — завил представитель организации Грег Шнайдер. Он добавил, что почти у всех этих людей родители погибли во время холокоста, что привело к психологическим проблемам.

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