47 офицеров службы израильской внешней разведки «Моссад» и элитного спецподразделения геншатаба ЦАХАЛа («Сайерет Маткаль») прибыли недавно в международный аэропорт Мариуполя, после чего разъехались по всей Украине, включая Азовскую бухту.

Об этом, как сообщает израильский «9-ый канал» со ссылкой на телеграмм-канал «Президент с косой», заявил на закрытой вечеринке в киевском отеле «Хилтон» лидер украинского движения «Справедливость» Валентин Наливайченко, в прошлом занимавший пост главы СБУ (Службы безопасности Украины).

По словам политика, в Украину израильские военные инструкторы прибыли для оказания консультативной помощи в сфере безопасности и отражения возможной агрессии со стороны России.

«В то время как правозащитные учреждения и Европа молчат об агрессии России, Израиль является одной из немногих стран, которые были с украинской нацией после Евромайдана. Конечно, я должен сказать, что Гари Корогодский сыграл ключевую роль в привлечении внимания высокопоставленных израильских чиновников», — цитирует источник слова Наливайченко.

Напомним, после смены власти в Киеве в 2014 году и начавшейся после этого войны на Донбассе Израиль неоднократно заявлял о своем нейтралитете и желании поддерживать добрые отношения как с Украиной, так и с Россией. В рамках этой политики Израиль не присоединился и к экономическим санкциям США и Евросоюза, наложенным на Россию после аннексии Крыма.

Minval.az