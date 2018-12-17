В Китае тараканов начали использовать для переработки огромных отходов. В то время, как весь мир находятся в поисках новых способов уничтожения тараканов, китайцы придумали оригинальный способ использования этих насекомых.

На сегодняшний день в одном из нескольких центров по разведению насекомых находится около миллиарда тараканов, вес каждого из которых 1 грамм. Каждый день насекомое съедает 15% от своего веса. Благодаря тараканам, за день в центре удается утилизировать около 50 тонн пищевых отходов (эквивалентно весу семи взрослых слонов), что составляет около одной двенадцатой всего объема бытовых отходов города с населением 7 млн человек.

Помимо мусороперерабатывающего предприятия, тараканов используют скотоводческие фермы.После того как тараканы стареют и умирают (продолжительность их жизни около 10 месяцев), их перемещают в камеру для высушивания горячим способом, после чего перетирают в порошок. В результате получается белковая пищевая добавка, которая подходит курам и свиньям.

Оригинальным образом решена проблема побегов насекомых. В целях безопасности местных жителей, вокруг фермы вырыли наполненный водой ров, в который запустили рыбу. Беглецы падают в ров, и сразу же съедаются рыбами.

Minval.az