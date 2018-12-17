Президент Ирака Бархам Салех отказался от гражданства Великобритании.

Как передает Газета.ру со ссылкой на местный телеканал Alsumaria, причиной отказа избранного в октябре главы Ирака от британского подданства стало требование иракской конституции, которая запрещает высшим государственным деятелям обладать гражданством другой страны.

Иракский лидер поблагодарил власти Великобритании за паспорт, который позволил ему «свободно передвигаться и путешествовать в годы диктатуры» — во время правления Саддама Хусейна.

Подчеркивается, что Салех начал процедуру отказа от британского паспорта сразу после избрания на пост президента Ирака.

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