В шотландском городе Керколди мужчина погиб, упав с четырехметровой рождественской елки, установленной рядом с городской мэрией. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Сообщается, что мужчину возрастом около 50 лет обнаружили люди, выходившие из ночного клуба.

По словам директора ночного клуба, мужчина забрался на верхушку четырехметровой ели, откуда упал на газон. Пострадавший позднее скончался в больнице.

В полиции отметили, что смерть мужчины не выглядит подозрительной, обстоятельства инцидента уточняются.

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