Акции протеста «желтых жилетов» оказали негативный эффект на популярность президента Франции Эмманюэля Макрона и еще больше снизили его поддержку в обществе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию Французского института изучения общественного мнения.

Так, по данным опроса населения, рейтинг одобрения Э.Макрона снизился на два процентных пункта и составил 23%.

В то же время число людей, «крайне разочарованных» деятельностью Э.Макрона на посту президента, увеличилось на шесть процентных пунктов — до 45%.

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