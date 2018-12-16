Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что аудиозаписи убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле доказывают, что его убийство было спланировано заранее.

«Я также прослушал аудиозаписи вместе с президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом, в них очень хорошо слышно и понятно, что они заранее запланировали убить его», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу.

Он добавил, что спецслужбы «заинтересованных стран» также имели возможность прослушать аудиозаписи убийства саудовского журналиста.

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